Californie : des élus veulent retirer le nom de Cesar Chavez d’un jour férié après des accusations

Des législateurs californiens envisagent de retirer le nom de Cesar Chavez du jour férié célébré le 31 mars, à la suite de graves accusations d’agressions sexuelles visant l’ancienne figure du mouvement ouvrier.

Plusieurs projets de loi ont été déposés pour rebaptiser cette journée en « Journée des travailleurs agricoles », une appellation qui mettrait l’accent sur l’ensemble des ouvriers du secteur plutôt que sur une personnalité unique. Un vote pourrait intervenir rapidement au Parlement de l’État.

Cette initiative intervient après des révélations médiatiques et des accusations portées notamment par Dolores Huerta, cofondatrice du syndicat United Farm Workers. Elle affirme que Cesar Chavez aurait commis des agressions sexuelles dans les années 1960. D’autres témoignages évoquent des faits similaires, y compris à l’encontre de mineures.

Ces accusations, qui concernent une figure historique décédée en 1993, provoquent une onde de choc en Californie, où Cesar Chavez est largement célébré pour son combat en faveur des droits des travailleurs agricoles.

Certains élus estiment que ce jour férié doit avant tout honorer les travailleurs plutôt qu’une personne dont l’héritage est désormais contesté. D’autres appellent à la prudence, soulignant l’importance historique de Chavez dans la défense des droits sociaux.

Le débat reflète une tendance plus large aux États-Unis, où plusieurs figures historiques font l’objet de réévaluations à la lumière de nouvelles révélations ou d’évolutions sociétales.

Quelle que soit l’issue du vote, cette controverse pourrait marquer un tournant dans la manière dont la Californie commémore l’héritage des luttes sociales et les personnalités qui les ont incarnées.