États-Unis : un juge rejette la demande d’asile d’un enfant de 5 ans arrêté par les services d’immigration

Un juge de l’immigration américain a rejeté la demande d’asile d’un enfant équatorien de cinq ans, arrêté en janvier lors d’une opération des services d’immigration dans le Minnesota, selon des informations rapportées par les médias locaux.

Le garçon, Liam Conejo Ramos, avait été interpellé avec son père lors d’un raid mené par les autorités fédérales à leur domicile. L’affaire avait suscité une forte émotion après la diffusion d’images montrant l’enfant entouré d’agents de l’ICE (Immigration and Customs Enforcement).

Placés en détention pendant plusieurs jours, l’enfant et son père avaient ensuite été libérés, mais leur procédure d’asile restait en cours. La décision du juge met fin à cette demande et pourrait conduire à leur expulsion du territoire américain.

L’avocate de la famille a indiqué qu’un recours serait engagé, ce qui pourrait suspendre temporairement toute mesure d’éloignement. Ce type de procédure peut s’étendre sur plusieurs mois, voire davantage.

Cette affaire intervient dans un contexte de politique migratoire stricte, défendue par l’administration de Donald Trump, et relance les débats sur le traitement des mineurs dans les opérations d’immigration.

De nombreuses organisations de défense des droits humains dénoncent les conséquences psychologiques de ces interventions sur les enfants, appelant à des pratiques plus encadrées et à une meilleure protection des familles concernées.