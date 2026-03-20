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États-Unis : enquête après une collision évitée de justesse entre deux avions à Newark

20 mars 2026 1 minute de lecture PAR Service actualité internationale
États-Unis : enquête après une collision évitée de justesse entre deux avions à Newark
États-Unis : enquête après une collision évitée de justesse entre deux avions à Newark

Le Bureau national de la sécurité des transports américain a ouvert une enquête après un incident aérien survenu à l’aéroport international Newark Liberty, où deux avions ont évité de peu une collision lors de leur phase d’atterrissage.

Selon le National Transportation Safety Board (NTSB), un avion de Alaska Airlines a dû effectuer une remise de gaz alors qu’un appareil cargo de FedEx approchait simultanément sur une piste croisée.

L’incident s’est produit mardi en soirée, lorsque le vol Alaska 294, un Boeing 737, a reçu l’instruction de remettre les gaz par le contrôle aérien. Au même moment, le vol FedEx 721, un Boeing 777, avait été autorisé à entamer son approche finale sur une piste transversale.

D’après l’Administration fédérale de l’aviation, cette manœuvre a permis d’éviter une situation potentiellement dangereuse entre les deux appareils à proximité de l’aéroport du New Jersey, l’un des plus fréquentés de la région de New York.

Le NTSB devra désormais déterminer les circonstances précises de l’incident, notamment le rôle du contrôle aérien et le respect des procédures de sécurité.

Ce type d’événement, bien que rare, relance les inquiétudes sur la gestion du trafic aérien dans des zones très denses, où les marges d’erreur sont réduites et où la coordination entre pilotes et contrôleurs est essentielle pour garantir la sécurité des vols.

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