Terres rares : Washington et Tokyo accélèrent leur coopération pour sécuriser les approvisionnements

Les États-Unis et le Japon ont annoncé un plan d’action visant à renforcer leur coopération sur les minéraux critiques et les terres rares, avec pour objectif de réduire leur dépendance aux chaînes d’approvisionnement dominées par la Chine.

Dans un communiqué conjoint publié à l’occasion de la visite de la Première ministre japonaise Sanae Takaichi à Washington, les deux pays ont indiqué vouloir obtenir des résultats « concrets et à court terme » pour sécuriser leurs approvisionnements.

L’accord prévoit, dans un premier temps, de se concentrer sur un groupe restreint de minéraux stratégiques, sans préciser lesquels. Les discussions porteront notamment sur la mise en place de mécanismes commerciaux coordonnés, comme des prix planchers ajustés aux frontières, afin de stabiliser les marchés et encourager les investissements.

Cette initiative s’inscrit dans la continuité d’un accord-cadre signé en octobre 2025 entre la Première ministre japonaise et le président américain Donald Trump, dans un contexte marqué par les restrictions chinoises à l’exportation de certaines ressources essentielles.

Sans mentionner explicitement la Chine, le texte évoque la nécessité de corriger des « distorsions » liées à des pratiques non marchandes, qui rendent les économies dépendantes vulnérables à des perturbations, voire à des formes de coercition économique.

Washington et Tokyo entendent également identifier des projets concrets d’extraction, de transformation et de fabrication de minéraux critiques, tant sur leur territoire qu’à l’international, afin de bâtir des chaînes d’approvisionnement plus résilientes.

À terme, les deux alliés souhaitent élargir cette coopération à d’autres pays dans le cadre d’un accord plurilatéral, renforçant ainsi leur stratégie commune face aux enjeux géopolitiques et industriels liés aux ressources stratégiques.