Mette-Marit face au scandale Epstein : la princesse héritière affirme avoir été « manipulée et trompée »

La princesse héritière de Norvège, Mette-Marit, a reconnu vendredi regretter son amitié passée avec le financier américain Jeffrey Epstein, condamné pour crimes sexuels, dans une tentative de contenir l’un des plus importants scandales ayant récemment ébranlé la famille royale norvégienne.

Dans une déclaration publique, l’épouse du prince héritier Haakon a affirmé avoir été « manipulée et trompée » par Epstein. Elle a expliqué qu’à l’époque de leur relation, elle n’avait pas connaissance de l’ampleur des actes criminels qui lui étaient reprochés et n’avoir été témoin d’aucune activité illégale lors de ses séjours chez lui.

La princesse a toutefois reconnu que cette relation, aujourd’hui largement critiquée, constituait une erreur de jugement. Ses propos interviennent alors que l’affaire Epstein continue de susciter une vive attention à l’échelle internationale, notamment en raison des nombreuses personnalités ayant été en contact avec le financier avant sa mort en 2019.

Ce nouvel épisode intervient dans un contexte déjà délicat pour la monarchie norvégienne. Le fils de Mette-Marit, issu d’une relation antérieure, est actuellement jugé pour des accusations de viol et de violences conjugales, une affaire distincte qui contribue néanmoins à fragiliser davantage l’image de la famille royale.

Selon plusieurs sondages récents, la popularité de la monarchie a reculé dans le pays, une tendance que les observateurs attribuent en partie à l’accumulation de controverses entourant certains de ses membres. La prise de parole de la princesse semble ainsi viser à répondre aux critiques et à restaurer une certaine confiance de l’opinion publique.

Malgré ces turbulences, la famille royale norvégienne conserve un rôle institutionnel largement symbolique, mais fortement ancré dans la société. Reste à savoir si ces explications suffiront à apaiser les inquiétudes et à contenir les répercussions politiques et médiatiques de ces affaires successives.