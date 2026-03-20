Iran : le porte-parole des Gardiens de la révolution tué dans une frappe

Le porte-parole des Gardiens de la révolution iraniens, Ali Mohammad Naini, a été tué lors d’une frappe ce vendredi.
Responsable de la communication du Corps des Gardiens de la révolution islamique, Ali Mohammad Naini occupait une position stratégique au sein de l’appareil sécuritaire iranien. Sa mort constitue un nouveau coup dur pour cette organisation clé du régime.
La disparition de ce haut responsable arrive alors que le Moyen-Orient connaît une nouvelle phase d’escalade, marquée par des confrontations indirectes entre l’Iran et ses adversaires.
Jérôme Goulon
Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J.
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