Iran : le porte-parole des Gardiens de la révolution tué dans une frappe

Le porte-parole des Gardiens de la révolution iraniens, Ali Mohammad Naini, a été tué lors d’une frappe ce vendredi.

Responsable de la communication du Corps des Gardiens de la révolution islamique, Ali Mohammad Naini occupait une position stratégique au sein de l’appareil sécuritaire iranien. Sa mort constitue un nouveau coup dur pour cette organisation clé du régime.

La disparition de ce haut responsable arrive alors que le Moyen-Orient connaît une nouvelle phase d’escalade, marquée par des confrontations indirectes entre l’Iran et ses adversaires.