Espagne : Pedro Sánchez remanie son gouvernement et renforce son équipe économique

Le chef du gouvernement espagnol Pedro Sánchez a procédé à un remaniement ministériel en nommant Arcadi España au poste de ministre du Budget et en promouvant Carlos Cuerpo au rang de vice-Premier ministre.

Arcadi España succède à Maria Jesús Montero, qui a quitté ses fonctions pour diriger la campagne du Parti socialiste en vue des prochaines élections régionales en Andalousie.

Jusqu’à présent secrétaire d’État à la politique territoriale, España prend en charge un portefeuille stratégique, alors que l’exécutif négocie un nouveau modèle de financement avec les régions et n’a pas encore présenté le budget national pour 2026.

De son côté, Carlos Cuerpo conserve ses fonctions de ministre de l’Économie tout en accédant au poste de vice-Premier ministre, une première pour un homme sous le gouvernement Sánchez depuis son arrivée au pouvoir en 2018.

Cette promotion vise à renforcer le pilotage économique de l’exécutif dans un contexte de négociations budgétaires complexes et d’incertitudes économiques.

Le remaniement intervient à un moment clé pour le gouvernement espagnol, confronté à des enjeux politiques et financiers importants à l’échelle nationale.

Il reflète également la volonté de Pedro Sánchez de consolider son équipe à l’approche de nouvelles échéances électorales.

Ce réajustement pourrait influencer la trajectoire économique du pays, notamment en matière de finances publiques et de relations avec les régions.