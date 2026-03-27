Iran : les appels à développer l’arme nucléaire se multiplient au sein des courants radicaux

Le débat autour d’un éventuel développement de l’arme nucléaire s’intensifie en Iran, où des figures radicales appellent de plus en plus ouvertement à un changement de doctrine, selon plusieurs sources internes.

Depuis la mort du guide suprême Ali Khamenei au début du conflit avec les États-Unis et Israël, les positions les plus dures semblent gagner en influence au sein du pouvoir, notamment parmi les Gardiens de la révolution.

Certains responsables et médias d’État évoquent désormais la possibilité pour Téhéran de se retirer du Traité de non-prolifération nucléaire, un tournant majeur dans la stratégie du pays.

Jusqu’à présent, l’Iran a toujours nié vouloir se doter de l’arme nucléaire, affirmant que cette option était interdite pour des raisons religieuses, conformément à une position défendue par Ali Khamenei.

Cependant, la pression croissante liée aux frappes militaires et à l’escalade régionale pousse certains cercles à remettre en cause cette doctrine.

Selon des sources proches du pouvoir, aucune décision officielle n’a encore été prise en faveur de la fabrication d’une bombe atomique.

Mais le débat, désormais public et plus intense, témoigne d’un possible basculement stratégique.

Les appels à un durcissement de la politique nucléaire pourraient compliquer davantage les efforts diplomatiques et accroître les tensions avec les puissances occidentales.

Ils reflètent aussi un contexte interne bouleversé par la guerre et les recompositions du pouvoir à Téhéran.

L’évolution de cette question sera déterminante pour l’équilibre géopolitique régional et la sécurité internationale.