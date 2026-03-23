Espace : la Russie relance ses missions vers l’ISS depuis Baïkonour après la réparation d’un pas de tir

La Russie a réussi dimanche le lancement d’une fusée Soyouz depuis une rampe du cosmodrome de Baïkonour récemment réparée, marquant le retour de ses opérations depuis ce site stratégique après des dégâts survenus l’an dernier.

La fusée Soyouz-2.1a, transportant le vaisseau cargo Progress MS-33, a décollé avec succès et s’est placée en orbite, selon l’agence spatiale russe. Le vaisseau doit rejoindre la Station spatiale internationale (ISS) et s’y amarrer le 24 mars.

Ce lancement constitue une étape importante pour Moscou, qui rétablit ainsi pleinement sa capacité logistique vers l’ISS depuis Baïkonour, situé au Kazakhstan et historiquement au cœur du programme spatial russe.

Le vaisseau cargo Progress est chargé d’acheminer du matériel, du carburant et des provisions à destination de l’équipage de la station.

La remise en service de cette infrastructure clé intervient dans un contexte où la coopération spatiale internationale se poursuit malgré les tensions géopolitiques.

Ce succès technique souligne la résilience du programme spatial russe, qui reste un acteur majeur des missions vers l’orbite terrestre, notamment pour le ravitaillement régulier de l’ISS.