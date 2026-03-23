L’Iran menace de fermer totalement le détroit d’Ormuz en cas de frappes américaines

L’Iran a averti qu’il fermerait complètement le détroit stratégique d’Ormuz si les États-Unis mettaient à exécution leurs menaces de frapper les infrastructures énergétiques iraniennes, marquant une nouvelle escalade dans le conflit en cours.

Dans un communiqué, les Gardiens de la révolution ont indiqué que toute attaque contre le secteur énergétique du pays entraînerait une réponse directe visant cette voie maritime cruciale pour le commerce mondial.

Cette déclaration intervient après les propos du président américain Donald Trump, qui a menacé de « raser » les centrales électriques iraniennes si Téhéran ne rouvrait pas totalement le détroit dans un délai de 48 heures.

Le détroit d’Ormuz constitue un passage clé pour environ un cinquième des approvisionnements mondiaux en pétrole et en gaz naturel liquéfié. Sa fermeture totale pourrait provoquer un choc majeur sur les marchés énergétiques et aggraver une crise déjà mondiale.

Depuis le début du conflit, la circulation maritime dans la zone est fortement perturbée, de nombreux navires évitant le passage en raison des risques d’attaques.

Cette nouvelle montée des tensions souligne le risque d’une escalade militaire directe entre Washington et Téhéran, avec des conséquences potentiellement lourdes pour l’économie mondiale.

Dans ce contexte, la communauté internationale redoute une intensification du conflit, alors que les appels à un cessez-le-feu se multiplient sans résultat concret à ce stade.