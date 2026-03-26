Danemark : percée historique d’un parti indépendantiste groenlandais au Parlement

Le parti indépendantiste groenlandais Naleraq a remporté pour la première fois un siège au Parlement danois, marquant une avancée politique significative dans les relations entre le Groenland et le Danemark.

Avec 24,6 % des voix, soit un net progrès par rapport aux 12,2 % obtenus en 2022, cette formation favorable à une indépendance rapide envoie désormais l’un de ses représentants à Copenhague.

Cette percée intervient à un moment particulièrement sensible, alors que les enjeux géopolitiques autour du Groenland se renforcent, notamment en raison de l’intérêt stratégique croissant pour l’Arctique.

Naleraq s’oppose notamment à l’installation d’infrastructures militaires étrangères sur le territoire groenlandais, un sujet au cœur des tensions avec les États-Unis.

De son côté, le gouvernement groenlandais actuel privilégie une relation stable avec le Danemark plutôt qu’un rapprochement avec Washington.

Ce résultat électoral illustre néanmoins une montée des aspirations indépendantistes au sein de la population groenlandaise.

Il pourrait également peser sur les futures négociations politiques entre Nuuk et Copenhague, dans un contexte où les équilibres internationaux évoluent rapidement.

L’entrée de Naleraq au Parlement danois marque ainsi un tournant symbolique, révélateur des dynamiques politiques et stratégiques qui traversent aujourd’hui le Groenland.