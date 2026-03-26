Taïwan : les livraisons d’armes américaines sur les rails malgré les tensions avec la Chine

Taïwan a assuré que sa prochaine commande d’armements auprès des États-Unis progressait normalement, après avoir reçu une lettre de garantie de Washington.

Le ministre de la Défense Wellington Koo a indiqué que ce nouveau lot d’équipements militaires était « en bonne voie », confirmant la poursuite du soutien américain à l’île.

Ce contrat, estimé à environ 14 milliards de dollars, inclurait notamment des systèmes avancés de missiles intercepteurs destinés à renforcer les capacités de défense taïwanaises.

La signature officielle pourrait intervenir après la rencontre prévue entre le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping, désormais programmée à la mi-mai à Pékin.

Ce déplacement avait initialement été prévu plus tôt, mais a été reporté en raison de la guerre au Moyen-Orient.

Ces ventes d’armes restent un point de tension majeur avec la Chine, qui considère Taïwan comme une province rebelle et s’oppose fermement à tout soutien militaire étranger.

Dans ce contexte, Taipei cherche à accélérer le renforcement de ses capacités de défense face à la pression militaire croissante de Pékin.

Cette nouvelle étape illustre la complexité des équilibres géopolitiques dans la région, où les enjeux militaires, diplomatiques et stratégiques sont étroitement liés.

Elle souligne également le rôle central des États-Unis dans la sécurité de Taïwan, au cœur des rivalités entre grandes puissances.