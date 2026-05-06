Cuba dénonce des menaces américaines « dangereuses » et évoque un risque d’intervention militaire

Les autorités cubaines ont vivement réagi à une série de déclarations venues des États-Unis, qu’elles interprètent comme des menaces croissantes d’intervention militaire contre l’île. La Havane qualifie ces propos de « dangereux » et de potentielle violation du droit international, dans un contexte déjà marqué par de fortes tensions bilatérales.

Le ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodriguez, a accusé Washington d’« insinuer une action militaire » sous couvert de vouloir « libérer » Cuba. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, il a dénoncé ce qu’il considère comme de l’hypocrisie et du cynisme, pointant du doigt des décennies de sanctions américaines comme principale cause des difficultés économiques du pays.

Ces déclarations interviennent alors que Cuba traverse une crise énergétique majeure, aggravée par un blocus pétrolier américain qui a considérablement réduit les livraisons de carburant. Cette situation a entraîné des pannes d’électricité répétées et accentué les tensions sociales sur l’île.

La Havane estime que les pressions exercées par les États-Unis contribuent directement à la dégradation des conditions de vie de la population. Les autorités cubaines accusent Washington d’utiliser ces difficultés comme levier politique, tout en niant toute responsabilité dans la situation actuelle.

De leur côté, les États-Unis n’ont pas officiellement confirmé de projet d’intervention militaire, mais certaines déclarations récentes ont alimenté les inquiétudes du gouvernement cubain. Cette rhétorique s’inscrit dans un climat de relations historiquement tendues entre les deux pays.

Dans ce contexte, Cuba appelle à la désescalade et met en garde contre les conséquences d’une éventuelle action militaire, qui pourrait selon elle aggraver une situation déjà critique sur les plans économique et humanitaire.