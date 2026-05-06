Mexique : Sheinbaum confrontée à une crise interne majeure sur fond d’accusations de liens avec les cartels

La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum fait face à des divisions croissantes au sein de son parti, Morena, après l’annonce d’inculpations aux États-Unis visant plusieurs responsables politiques mexicains pour des liens présumés avec des cartels de la drogue. Cette affaire sensible fragilise l’unité du mouvement au pouvoir et place l’exécutif sous pression.

Selon les informations disponibles, ces inculpations concernent notamment le gouverneur de l’État de Sinaloa, accusé par la justice américaine d’entretenir des relations avec des organisations criminelles. Ces révélations ont provoqué une onde de choc politique au Mexique, alimentant des tensions déjà latentes au sein de Morena.

Le parti est désormais divisé entre une faction historique, attachée à la ligne traditionnelle du mouvement, et une nouvelle génération de dirigeants plus jeunes, qui appellent à une gestion plus ferme et transparente de l’affaire. Cette fracture interne complique la réponse politique à apporter face aux accusations.

Claudia Sheinbaum a réaffirmé son attachement au respect des procédures légales, insistant sur la nécessité de laisser la justice suivre son cours sans interférence politique. Cependant, elle doit composer avec une pression croissante des États-Unis, qui attendent des réponses claires et des actions concrètes face aux soupçons de collusion avec les cartels.

La gestion de cette crise pourrait avoir des répercussions importantes sur la stabilité de la coalition au pouvoir. L’affaire met à l’épreuve la crédibilité du gouvernement dans sa lutte contre le crime organisé, un enjeu majeur pour le pays.

Dans ce contexte, l’évolution de la situation sera déterminante pour l’avenir politique de Morena et pour la capacité de Claudia Sheinbaum à maintenir l’unité de son camp face à une crise aux ramifications nationales et internationales.