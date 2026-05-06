Vatican : un cardinal dénonce les attaques « étranges » de Trump contre le pape sur fond de tensions internationales

Un haut responsable du Vatican a exprimé son étonnement face aux critiques formulées par Donald Trump à l’encontre du pape Léon XIV, qualifiant ces attaques d’« étranges » dans un contexte diplomatique particulièrement sensible. Ces déclarations interviennent à la veille d’une rencontre entre le secrétaire d’État américain et le souverain pontife.

Le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d’État du Vatican, a réagi publiquement aux propos du président américain, qui auraient visé le pape en lien avec la guerre en Iran. Interrogé sur cette polémique, il a déclaré : « Pour moi, c’est un peu étrange, c’est le moins qu’on puisse dire », marquant ainsi la réserve du Saint-Siège face à cette escalade verbale.

Cette prise de position survient alors que le Vatican cherche traditionnellement à maintenir une posture diplomatique mesurée, notamment sur les grands conflits internationaux. Les critiques publiques visant le pape sont rares à ce niveau, ce qui confère à cet échange une dimension inhabituelle.

La rencontre imminente entre le secrétaire d’État américain et le pape Léon XIV pourrait offrir une occasion d’apaiser les tensions ou, au contraire, de clarifier les divergences entre Washington et le Vatican sur certains dossiers sensibles, notamment au Moyen-Orient.

Le Vatican joue régulièrement un rôle de médiateur dans les crises internationales, prônant le dialogue et la désescalade. Les déclarations de Donald Trump pourraient ainsi compliquer cet équilibre délicat, en exposant des désaccords sur la manière d’aborder les conflits en cours.

Dans ce contexte, les relations entre les États-Unis et le Saint-Siège pourraient connaître une phase de crispation, alors que les enjeux géopolitiques, notamment autour de l’Iran, continuent de peser sur la scène internationale.