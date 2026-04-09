Crise humanitaire au Tchad : plus d’un million de réfugiés soudanais menacés par des coupes d’aide drastiques

Plus d’un million de réfugiés soudanais installés au Tchad risquent de subir des réductions sévères de l’aide humanitaire, faute de financements suffisants, ont alerté des agences des Nations Unies. Cette situation menace l’accès à des ressources vitales comme la nourriture et l’eau potable.

Au total, plus de 1,3 million de réfugiés ayant fui le conflit au Soudan vivent actuellement au Tchad, la plupart arrivés depuis le début des violences en avril 2023 entre l’armée régulière et les Forces de soutien rapide. Parmi eux figurent de nombreux survivants des massacres et de la famine au Darfour.

Le Programme alimentaire mondial et l’agence des Nations Unies pour les réfugiés ont indiqué faire face à un déficit de financement de 428 millions de dollars. Sans un soutien accru des donateurs, ils prévoient de nouvelles réductions de l’aide dans les mois à venir.

« Avec moins de la moitié des ressources nécessaires, nous ne pouvons pas fournir suffisamment de nourriture aux populations qui en ont le plus besoin », a averti Sarah Gordon-Gibson, responsable du Programme alimentaire mondial au Tchad. Elle a souligné que cette situation pourrait contraindre les réfugiés à adopter des stratégies de survie dangereuses.

Sur le terrain, les conditions de vie se détériorent rapidement. De nombreuses familles manquent déjà d’eau potable et de nourriture, accentuant les risques sanitaires et humanitaires dans des camps surpeuplés et sous-équipés.

Cette crise met en lumière la pression croissante sur les pays d’accueil et les organisations humanitaires, dans un contexte où les financements internationaux peinent à suivre l’ampleur des besoins.

Sans mobilisation rapide de la communauté internationale, la situation pourrait encore s’aggraver, mettant en danger la vie de centaines de milliers de personnes déjà fragilisées par des années de conflit et de déplacements forcés.