Trump menace d’imposer des droits de douane de 50 % aux pays armant l’Iran

Le président américain Donald Trump a menacé mercredi d’imposer des droits de douane de 50 % sur les importations en provenance de pays fournissant des armes à l’Iran. Cette annonce intervient quelques heures seulement après l’accord de cessez-le-feu conclu entre Washington et Téhéran, illustrant une stratégie mêlant pression économique et diplomatique.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Donald Trump a averti que ces mesures seraient appliquées « sans aucune exemption ». Cette initiative vise à dissuader toute tentative de réarmement de l’Iran, alors que les États-Unis affirment avoir affaibli une partie de ses capacités militaires au cours des dernières semaines.

Le président américain a notamment adressé un message implicite à la Chine et à la Russie, les mettant en garde contre toute aide militaire à Téhéran. Pékin et Moscou ont toutefois nié toute livraison récente d’armes, même si des soupçons persistent, en particulier concernant la Russie.

Cette menace tarifaire s’inscrit dans une escalade des moyens de pression utilisés par Washington, après plus de cinq semaines de frappes visant des infrastructures militaires iraniennes, notamment des lanceurs de missiles et des sites liés à l’industrie de défense.

Cependant, la mise en œuvre de telles sanctions commerciales pourrait se heurter à des obstacles juridiques. En février, la Cour suprême des États-Unis a limité l’usage par l’exécutif de certains pouvoirs tarifaires étendus, jugeant illégales certaines mesures prises en vertu d’une loi de 1977 sur les pouvoirs économiques d’urgence.

Cette contrainte juridique pourrait compliquer l’application immédiate de la menace brandie par Donald Trump, tout en alimentant les incertitudes sur la stratégie commerciale américaine dans ce dossier.

Dans un contexte de négociations fragiles avec l’Iran, cette annonce souligne la volonté de Washington de maintenir une pression maximale, y compris sur les partenaires potentiels de Téhéran, afin d’influencer l’issue des discussions en cours.