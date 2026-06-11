Bill Gates affirme que Jeffrey Epstein l’a fait chanter en exploitant sa vie privée

Le cofondateur de Microsoft⁠, Bill Gates, a déclaré sous serment que le financier déchu Jeffrey Epstein avait exercé des pressions sur lui en utilisant des informations concernant une relation extraconjugale. Ce témoignage apporte un nouvel éclairage sur les liens controversés qui ont existé entre les deux hommes après la condamnation d’Epstein pour des infractions sexuelles en 2008.

Selon les éléments présentés, des documents relatifs à Epstein montrent que les contacts entre le financier et Bill Gates se sont poursuivis à plusieurs reprises après cette condamnation. Ces relations ont depuis longtemps suscité des interrogations, notamment en raison de la réputation déjà fortement entachée d’Epstein à cette époque.

Au cours de son témoignage, Gates a expliqué qu’Epstein aurait tenté d’exercer une influence sur lui en se servant de sa connaissance de sa vie privée. Cette révélation intervient dans le cadre de procédures judiciaires examinant les activités et le réseau de relations du financier, décédé en détention en 2019.

Les dossiers évoqués dans l’affaire indiquent également que Bill Gates a participé à plusieurs rencontres avec Epstein. Certains documents mentionnent notamment des photographies où le milliardaire apparaît en compagnie de jeunes femmes lors de réunions organisées par le financier.

Par ailleurs, des courriels versés au dossier montrent que des membres de la Fondation Gates⁠ ont communiqué avec Jeffrey Epstein à différentes reprises. Ces échanges alimentent les interrogations sur la nature exacte des relations entretenues entre l’entourage de Gates et le financier.

Bill Gates a déjà reconnu par le passé que ses rencontres avec Epstein constituaient une erreur de jugement. Il a affirmé à plusieurs reprises regretter ces contacts et a assuré qu’ils n’avaient pas abouti aux initiatives philanthropiques qu’il espérait alors développer.

Cette nouvelle déclaration pourrait relancer l’attention portée aux liens entre certaines personnalités influentes et Jeffrey Epstein. Des années après sa mort, les enquêtes et procédures judiciaires continuent de révéler de nouveaux détails sur l’étendue de son réseau et sur les relations qu’il entretenait avec des figures du monde des affaires, de la politique et de la philanthropie.