Accord UE-Australie : Bruxelles dans la dernière ligne droite des négociations

L’Union européenne est entrée dans la phase finale des négociations en vue d’un accord de libre-échange avec l’Australie, a indiqué la Commission européenne, dans un contexte de recomposition des équilibres commerciaux mondiaux.

La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, s’est rendue en Australie accompagnée du commissaire au Commerce Maros Sefcovic, avec pour objectif de finaliser les derniers points de l შეთანხმement avec le Premier ministre Anthony Albanese.

Ces discussions interviennent après un échec des négociations en 2023, les deux parties ayant depuis relancé le dialogue pour tenter de parvenir à un compromis.

Bruxelles cherche à accélérer la conclusion d’accords commerciaux afin de diversifier ses partenaires économiques, alors que les tensions commerciales avec les États-Unis et les restrictions chinoises sur certaines exportations stratégiques pèsent sur ses approvisionnements.

L’Union européenne souhaite notamment sécuriser l’accès à des ressources clés, dont les matières premières critiques, tout en ouvrant de nouveaux débouchés pour ses entreprises.

Ces derniers mois, l’UE a déjà conclu des accords avec plusieurs partenaires, notamment en Asie, dans le cadre de cette stratégie de diversification.

La finalisation d’un accord avec l’Australie constituerait une avancée importante, renforçant les liens économiques entre les deux partenaires et consolidant la position commerciale de l’Union dans un environnement international de plus en plus fragmenté.

Les discussions portent désormais sur les derniers points sensibles, dont l’accès aux marchés agricoles, traditionnellement au cœur des tensions dans ce type de négociations.