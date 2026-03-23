Transport maritime : l’Afrique profite du détournement des routes commerciales autour du cap

Les centres de ravitaillement en carburant le long des côtes africaines connaissent une forte hausse d’activité, alors que de plus en plus de navires contournent le cap de Bonne-Espérance en raison des tensions au Moyen-Orient.

La perturbation du trafic maritime, notamment autour du détroit d’Ormuz, pousse les compagnies à éviter certaines routes stratégiques, redessinant les flux commerciaux mondiaux.

Cette évolution renforce le rôle de l’Afrique comme hub émergent pour le ravitaillement des navires, un secteur en pleine expansion face à l’augmentation du trafic le long de ses côtes.

Les entreprises déjà présentes cherchent à accroître leurs capacités, tandis que de nouveaux acteurs tentent de s’implanter pour profiter de cette dynamique.

Cependant, cette opportunité s’accompagne de défis importants, notamment des contraintes d’approvisionnement en carburant, des infrastructures parfois insuffisantes et des risques persistants de piraterie dans certaines zones.

Malgré ces obstacles, cette reconfiguration des routes maritimes offre à plusieurs pays africains une occasion stratégique de renforcer leur position dans le commerce international.

À plus long terme, cette tendance pourrait accélérer les investissements dans les infrastructures portuaires et énergétiques du continent, afin de répondre à une demande en forte croissance.