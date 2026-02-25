En visite à Pékin, le chancelier allemand Friedrich Merz a appelé à des liens économiques « plus étroits et plus équitables » entre l’Allemagne et la Chine, lors d’un entretien avec le Premier ministre chinois Li Qiang. La rencontre s’est tenue au Palais de l’Assemblée du Peuple, où les deux dirigeants ont assisté à une cérémonie de signature de plusieurs documents de coopération.

Friedrich Merz a mis l’accent sur la nécessité d’une coopération fondée sur l’équité et une communication ouverte entre Berlin et Pékin. Ses déclarations interviennent dans un contexte où les entreprises allemandes sont confrontées à une concurrence accrue de la part d’acteurs chinois, alimentant en Allemagne des débats croissants sur la nécessité de mesures de protection.

De son côté, Li Qiang a défendu le multilatéralisme et le libre-échange, alors que la Chine fait face à des tensions persistantes avec les États-Unis. Le Premier ministre chinois a souligné l’importance d’un système commercial ouvert et stable, dans un environnement international marqué par des frictions géopolitiques.

Malgré les engagements affichés, les documents signés à l’issue de la rencontre semblent, à ce stade, sans conséquence majeure pour les deux économies. Aucun accord d’envergure susceptible de modifier en profondeur les relations commerciales bilatérales n’a été annoncé.

Cette visite illustre la volonté de l’Allemagne de préserver ses intérêts économiques en Chine tout en réclamant des conditions de concurrence plus équilibrées. Elle s’inscrit dans un contexte européen plus large de réflexion sur la dépendance industrielle et commerciale vis-à-vis de Pékin, à mesure que les rivalités économiques mondiales s’intensifient.