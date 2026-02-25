Le président américain Donald Trump a affirmé mardi, lors de son discours sur l’état de l’Union, avoir inauguré « l’âge d’or de l’Amérique », cherchant à afficher une image de réussite alors que sa cote de popularité recule et que le pessimisme des électeurs sur la situation économique s’intensifie à l’approche des élections de mi-mandat de novembre.

Face aux inquiétudes de certains élus républicains quant à la possibilité de perdre leur majorité au Congrès, le chef de l’exécutif a consacré la première heure de son allocution télévisée aux questions économiques. Il a mis en avant ce qu’il présente comme des succès en matière de croissance et de gestion économique, malgré un climat d’incertitude ressenti par une partie de la population.

Dans un discours globalement fidèle au texte préparé, Donald Trump a évité les digressions improvisées qui ont parfois marqué ses interventions précédentes. Il a insisté sur sa vision d’une Amérique prospère et forte, cherchant à rassurer son camp à quelques mois d’un scrutin déterminant pour l’équilibre des pouvoirs à Washington.

En revanche, peu de précisions ont été apportées sur les intentions de l’administration concernant l’Iran, alors que les tensions persistent au Moyen-Orient. Ce silence relatif sur la politique étrangère contraste avec l’accent mis sur les enjeux domestiques.

Le discours a également été marqué par l’absence de nombreux élus démocrates, qui ont choisi de boycotter l’événement. Cette décision souligne le climat de polarisation politique qui entoure la présidence Trump, dans un contexte électoral chargé et sous haute tension.