Les Suisses voteront le mois prochain sur une proposition visant à réduire drastiquement le financement du groupe audiovisuel public SRG (Société suisse de radiodiffusion et télévision). Soutenue notamment par le parti de droite UDC (Union démocratique du centre), l’initiative promet des économies pour les ménages, mais ses opposants y voient une attaque politique contre les médias publics.

Le texte soumis au référendum du 8 mars prévoit de ramener la redevance annuelle de 335 francs suisses à 200 francs, soit une baisse significative de la contribution obligatoire payée par les résidents pour financer le diffuseur national. Les partisans du projet estiment que le système actuel est trop coûteux et dénoncent un groupe qu’ils jugent politiquement biaisé.

Cette consultation s’inscrit dans un contexte plus large de contestation des médias financés par l’État en Europe. Confrontées à une baisse d’audience, à une concurrence accrue des plateformes numériques et à un recul des recettes, plusieurs chaînes publiques européennes sont accusées par des formations de droite de manquer d’impartialité.

Les défenseurs de la SRG affirment au contraire que le groupe joue un rôle essentiel en tant que média indépendant capable de demander des comptes aux responsables politiques et économiques. Ils considèrent la proposition comme un affaiblissement dangereux du pluralisme et un risque accru de désinformation.

Les partisans de la réforme soutiennent que les jeunes générations consomment désormais principalement des contenus via les réseaux sociaux et les services de streaming, rendant la redevance moins pertinente. Le vote du 8 mars sera ainsi perçu comme un test crucial sur l’avenir du financement public des médias en Suisse, dans un climat de polarisation croissante autour du rôle de l’information.