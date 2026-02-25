Le Premier ministre indien Narendra Modi est arrivé mercredi en Israël pour une visite officielle de deux jours, présentée par les deux pays comme une occasion d’approfondir leurs relations bilatérales. Ce déplacement intervient alors que les inquiétudes régionales s’accentuent face au risque d’un conflit militaire entre les États-Unis et l’Iran.

Narendra Modi, qui avait été en 2017 le premier chef de gouvernement indien à se rendre en Israël, doit s’entretenir avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Les discussions doivent porter notamment sur la coopération en matière d’intelligence artificielle et de défense, deux secteurs clés du partenariat stratégique entre New Delhi et Jérusalem.

La visite se déroule dans un contexte géopolitique tendu. Les États-Unis ont renforcé leur présence navale à proximité de l’Iran, alimentant les spéculations sur une possible escalade. Téhéran a, de son côté, averti qu’il riposterait en cas d’attaque contre ses intérêts.

Les relations entre l’Inde et Israël se sont considérablement développées ces dernières années, en particulier dans les domaines de la sécurité, de la technologie et de l’innovation. L’Inde est devenue un important acheteur d’équipements militaires israéliens, tandis que les deux pays multiplient les projets conjoints dans les secteurs de pointe.

Cette visite de Narendra Modi illustre la volonté de New Delhi de consolider ses partenariats stratégiques au Moyen-Orient, tout en naviguant dans un environnement régional marqué par des tensions croissantes et des rivalités entre grandes puissances.