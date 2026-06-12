Météo : le soleil gagne du terrain avant un week-end aux allures d’été

La météo de ce vendredi reste partagée entre un nord de la France encore souvent gris et un sud largement baigné de soleil. Si quelques nuages bas persistent sur plusieurs régions septentrionales, les conditions s’améliorent progressivement à l’approche d’un week-end qui s’annonce plus estival.

La grisaille se montre parfois tenace au nord de la Loire, des côtes de la Manche jusqu’aux Hauts-de-France, en passant par la Normandie, l’Île-de-France et localement les Ardennes. Quelques faibles bruines ou pluies restent possibles près de la Manche et des frontières du nord-est, mais les précipitations demeurent très limitées.

Un avant-goût d’été dans le sud

Au sud de la Loire, le soleil s’impose largement. Du sud-ouest au pourtour méditerranéen, en passant par le Massif central et la vallée du Rhône, le ciel reste souvent dégagé avec une ambiance lumineuse et agréable tout au long de la journée.

Les températures poursuivent leur légère hausse. Les maximales atteignent généralement 20 à 24°C dans le nord du pays et 25 à 30°C dans le sud, avec des pointes pouvant atteindre 31°C près de la Méditerranée. Une douceur qui confirme le retour progressif d’un temps estival sur une grande partie de la France.