Omar Harfouch et Entrevue victorieux devant la justice française: Ammar Abd Rabbo condamné à 1.500€ et aux dépens

Omar Harfouch et le magazine Entrevue remportent une victoire judiciaire à Paris face à Ammar Abd Rabbo, condamné à payer 1 500 euros et les dépens. Le tribunal déclare nulle l'assignation de Rabbo, affirmant que les articles concernant ses liens passés avec Bachar el-Assad relèvent de la liberté de la presse.

Victoire judiciaire pour Omar Harfouch et le magazine Entrevue à Paris, défendus par Me Jean-Marc Fédida. Le tribunal judiciaire a prononcé la nullité de l’assignation engagée par Ammar Abd Rabbo contre le compositeur et homme d’affaires, et l’a condamné à verser 1 500 euros à Omar Harfouch, en plus de l’intégralité des dépens.

C’est une décision judiciaire importante pour Omar Harfouch. Le tribunal judiciaire de Paris vient de rendre une ordonnance favorable au compositeur dans le litige qui l’opposait à Ammar Abd Rabbo, photographe ayant travaillé pour l’ancien président syrien Bachar el-Assad, à l’époque de son régime.

Dans une ordonnance rendue le 25 novembre 2026, la 17e chambre civile du tribunal judiciaire de Paris a prononcé la nullité de l’assignation délivrée par Ammar Abd Rabbo à l’encontre d’Omar Harfouch.

À l’origine de cette affaire, cinq articles publiés sur le site du magazine Entrevue en décembre 2024 et janvier 2025. Ces publications évoquaient notamment les relations professionnelles d’Ammar Abd Rabbo avec l’ancien président syrien Bachar el-Assad, dont il a été le photographe, ainsi que plusieurs interrogations soulevées par son parcours durant la période de la dictature syrienne.

Estimant que ces publications portaient atteinte à sa réputation et violaient un protocole transactionnel signé avec Omar Harfouch le 27 octobre 2023, Ammar Abd Rabbo avait assigné ce dernier en justice le 20 février 2025.

Il réclamait notamment 120 000 euros de dommages et intérêts, auxquels s’ajoutaient 15 000 euros au titre des frais de justice. Il demandait également la suppression de cinq articles publiés sur le site d’Entrevue.

Le tribunal donne raison à l’argumentation d’Omar Harfouch

Dans son ordonnance, la juge considère qu’Ammar Abd Rabbo ne reprochait pas à Omar Harfouch un comportement personnel dans le cadre de leur relation contractuelle, mais mettait en cause sa responsabilité en qualité de directeur de la publication du magazine Entrevue.

Ammar Abd Rabbo condamné à verser 1 500 euros à Omar Harfouch et à payer les dépens

Le tribunal condamne également Ammar Abd Rabbo à verser 1 500 euros à Omar Harfouch au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter l’intégralité des dépens.

Cette décision constitue une victoire pour Omar Harfouch, qui dénonçait depuis le début ce qu’il considérait comme un harcèlement juridique de la part de son adversaire, lequel le poursuivait à raison d’articles publiés dans Entrevue.

Omar Harfouch considère cette décision comme une étape importante dans un contentieux qui l’oppose à Ammar Abd Rabbo depuis plusieurs années.

Au-delà de ce litige, cette ordonnance rappelle que la liberté de la presse bénéficie d’un régime juridique spécifique et que toute action visant des publications journalistiques doit respecter les garanties prévues par la loi du 29 juillet 1881.

Pour Omar Harfouch et Entrevue, cette décision marque une étape judiciaire importante : l’assignation d’Ammar Abd Rabbo a été annulée, et ce dernier a été condamné à verser 1 500 euros à Omar Harfouch et à prendre en charge les dépens.

Sources citées dans l’article Ordonnance du tribunal judiciaire de Paris