Tours : des étudiantes menacées de viol si elles retournent en cours, des individus s’introduisent dans des visioconférences universitaires

À l'université de Tours, des étudiantes reçoivent des menaces de viol lors de cours en visioconférence perturbés par des intrus. La direction de l'établissement signale les incidents à la justice alors que le contexte de mobilisation lycéenne et étudiante complique la situation. Les investigations se poursuivent pour identifier les responsables.

Des menaces de viol contre des étudiantes, des enseignants intimidés et des cours à distance piratés. À l’université de Tours, plusieurs étudiants en première année de droit ont été confrontés à de graves incidents alors que leur établissement est perturbé par le mouvement de contestation lycéen et étudiant. Ce lundi 12 octobre, une mère de famille a dénoncé sur RMC les menaces proférées contre les jeunes femmes qui souhaitaient poursuivre leurs études. L’université a effectué un signalement à la justice et cherche à identifier les responsables.

« Les jeunes femmes ont eu des menaces de viol »

Le témoignage diffusé ce lundi matin dans l’émission Les Grandes Gueules, sur RMC, décrit des faits particulièrement inquiétants. Une auditrice, mère d’un étudiant de l’université de Tours, affirme que des individus ont réussi à pénétrer dans des cours organisés en visioconférence pour menacer les étudiants et leurs enseignants.

« La fac a été fermée. La semaine dernière, pour ceux qui ont pu être en distanciel, des individus se sont introduits sur les visios et ont menacé les élèves qui viendraient en cours lundi, et surtout les jeunes femmes ont eu des menaces de viol et d’autres choses », a-t-elle raconté.

Selon son témoignage, ces intimidations visaient notamment les étudiants qui souhaitaient reprendre normalement les cours malgré les blocages. Les jeunes femmes auraient été directement menacées de violences sexuelles si elles se présentaient à l’université.

La mère de famille a également décrit les conditions dans lesquelles les intrus auraient agi : « Les gens se sont introduits dans la visio, où ils étaient tous en cours. Ils ont fait des menaces en direct envers les enseignants qui faisaient la visio et les élèves qui étaient en visio. Ça concernait les étudiants en L1. J’espère qu’on les retrouvera. »

Près de 200 étudiants confrontés à des individus qui perturbent leur cours

Les faits signalés à l’université de Tours remontent notamment au jeudi 8 octobre. Ce jour-là, près de 200 étudiants participaient à distance à un cours de droit constitutionnel, organisé en visioconférence en raison du blocage de plusieurs bâtiments universitaires.

Des individus non identifiés ont réussi à accéder à la réunion et ont commencé à proférer des insultes et des menaces. Les propos tenus étaient notamment racistes et antisémites, avec des références explicites à Samuel Paty, le professeur assassiné en octobre 2020.

L’enseignant a tenté de reprendre le contrôle de la visioconférence en coupant les microphones des participants. Les intrus ont cependant réussi à les réactiver, poursuivant leurs interventions et empêchant le déroulement normal du cours.

Les étudiants, qui suivaient cet enseignement depuis leur domicile, ont ainsi été confrontés à des propos violents alors qu’ils tentaient simplement de poursuivre leur formation universitaire.

L’université de Tours saisit la justice

Face à la gravité des faits, la direction de l’université de Tours a officiellement réagi le vendredi 9 octobre. Dans un communiqué, l’établissement a dénoncé des propos « extrêmement choquants à caractère raciste, antisémite et d’appel à la violence », considérant qu’ils étaient « inacceptables » et qu’ils n’avaient « pas leur place au sein de l’université ».

L’établissement a indiqué avoir effectué un signalement auprès de la procureure de la République de Tours. Contrairement à ce qu’a affirmé l’auditrice de RMC, qui évoquait une plainte de la rectrice, les informations officiellement communiquées font état d’un signalement judiciaire de l’université.

L’identification des personnes ayant perturbé les cours est en cours. Il reste également à déterminer comment les intrus ont obtenu les accès aux visioconférences, s’ils appartiennent à l’établissement et s’ils ont agi de manière coordonnée.

À Tours, les blocages se poursuivent et perturbent les enseignements

Ces incidents se produisent alors que Tours connaît depuis plusieurs jours une importante mobilisation lycéenne et étudiante. Des établissements scolaires ont été bloqués, tandis que plusieurs sites universitaires ont vu leurs activités perturbées.

Ce lundi, de nouvelles barricades ont été installées devant plusieurs lycées de l’agglomération, notamment Grandmont, Balzac, Vaucanson, Descartes et Paul-Louis Courier. Des rassemblements ont également concerné les campus universitaires des Tanneurs et des Deux-Lions.

Les manifestants réclament notamment davantage de moyens pour l’enseignement, des recrutements, des améliorations des conditions d’études et des changements concernant Parcoursup. À l’université, la question des frais de scolarité des étudiants étrangers figure également parmi les revendications.

Le mouvement a déjà été marqué par de graves violences. Le 30 septembre, un adolescent de 16 ans a perdu l’usage d’un œil à Tours, en marge d’une mobilisation lycéenne. À Lens, un lycéen de 15 ans a également eu la main arrachée par l’explosion d’une grenade, lors d’une intervention policière le 5 octobre.

Des étudiants menacés alors qu’ils veulent simplement suivre leurs cours

À Tours, les menaces rapportées contre les étudiantes posent désormais une question de sécurité au sein même des enseignements à distance. Le recours aux visioconférences devait permettre aux étudiants de poursuivre leur formation malgré les blocages physiques des bâtiments. Les intrusions ont montré que ces cours pouvaient eux aussi être perturbés par des personnes extérieures.

Alors qu’une nouvelle journée nationale de mobilisation est annoncée pour mardi 13 octobre, avec un rassemblement prévu à 14 heures place de la Liberté à Tours, l’établissement doit continuer à assurer les enseignements tout en protégeant ses étudiants et ses personnels. L’identification des auteurs des intrusions reste attendue.