Paris : les animateurs du périscolaire appelés à une nouvelle grève jusqu’au 16 juin

Les animateurs du périscolaire parisien sont appelés à une nouvelle mobilisation du 8 au 16 juin afin de dénoncer les conditions de travail dans les écoles de la capitale. L’intersyndicale du secteur réclame notamment des créations de postes pour faire face à un manque d’effectifs qu’elle juge chronique, mais aussi des garanties concernant l’accompagnement des agents confrontés à des procédures disciplinaires.

Cette nouvelle séquence sociale intervient quelques semaines après une première mobilisation organisée en mai. Selon les syndicats, plusieurs centaines d’établissements avaient alors été perturbés et près de 2 000 agents avaient participé à une manifestation dans les rues de Paris.

Des cantines et activités périscolaires perturbées

Le mouvement devrait principalement affecter la pause méridienne entre 11h30 et 12h30. Certaines cantines pourraient ainsi être contraintes de fermer ou de fonctionner de manière dégradée en fonction du niveau de participation à la grève.

Les organisations syndicales estiment que les effectifs actuels ne permettent plus d’assurer correctement l’encadrement des enfants. Elles dénoncent un recours important à des personnels déjà présents sur le terrain sans que cela ne réponde durablement aux besoins de la filière.

Des discussions engagées avec la mairie

Le maire de Paris, Emmanuel Grégoire, a reçu les représentants syndicaux ces derniers jours. La municipalité renvoie notamment aux travaux de la convention citoyenne consacrée aux temps de l’enfant, dont les conclusions sont attendues à la fin du mois de juin.

Cette réflexion vise notamment à revoir l’organisation du périscolaire et à renforcer la sécurité des enfants. Parmi les pistes étudiées figure la volonté d’éviter qu’un animateur puisse se retrouver seul avec un enfant dans le cadre de ses fonctions.

Un climat de tension après plusieurs affaires

Les syndicats dénoncent également un climat qu’ils jugent particulièrement lourd depuis la mise en place du plan municipal de lutte contre les violences sexuelles dans le périscolaire. Ils estiment que certains agents font l’objet de suspensions sans accompagnement suffisant, y compris dans des situations qui ne relèveraient pas d’infractions pénales.

Depuis le début de l’année 2026, plusieurs dizaines d’agents municipaux ont été suspendus dans le cadre de procédures liées à des soupçons de violences ou de comportements inappropriés. La municipalité assure pour sa part vouloir renforcer la protection des enfants tout en poursuivant le dialogue avec les représentants du personnel.

Une mobilisation prévue devant le Conseil de Paris

L’intersyndicale appelle enfin les agents à manifester le 16 juin à l’ouverture du Conseil de Paris afin de maintenir la pression sur l’exécutif municipal. Les syndicats espèrent obtenir des engagements concrets avant la présentation du budget rectificatif prévue au mois de juillet.

Pour les représentants du personnel, l’enjeu dépasse la seule question des effectifs. Ils estiment que l’attractivité du métier, les conditions de travail et la qualité de l’accueil des enfants dans les écoles parisiennes sont désormais directement concernées par les décisions qui seront prises dans les prochaines semaines.