Les exportations pétrolières du Venezuela chutent de 11,5 % en raison des droits de douane et des sanctions américaines

Les exportations de pétrole brut et de carburants du Venezuela ont diminué de 11,5 % en mars par rapport au mois précédent, après que l’imposition par Washington de droits de douane secondaires et l’annulation des licences principales pour opérer dans le secteur énergétique soumis aux sanctions américaines ont entraîné des retards et des suspensions de livraisons, selon des données et des documents de suivi des navires rapportés par Reuters.

La semaine dernière, l’administration du président américain Donald Trump a annoncé l’imposition de droits de douane de 25 % sur les pays achetant du pétrole brut et du gaz vénézuéliens, une mesure qui commencera cette semaine. Elle a également informé les partenaires étrangers de la compagnie pétrolière publique PDVSA qu’elle annulerait les licences accordées pour opérer et exporter depuis le Venezuela, membre de l’OPEP.

Ces actions sont survenues après la suspension de la licence principale de la compagnie américaine Chevron pour la production de pétrole au Venezuela et son exportation vers les États-Unis, qui étaient l’année dernière le deuxième plus grand marché du pétrole brut vénézuélien. Le 27 mai, le Département du Trésor américain a fixé une date limite pour que les entreprises réduisent leurs opérations et leurs exportations.

Les acheteurs réguliers de pétrole brut vénézuélien en Chine et en Inde ont suspendu certaines cargaisons destinées à être chargées à la fin mars et en avril à la suite de ces annonces.

En tout, 42 navires ont quitté les eaux vénézuéliennes en mars, transportant 804 677 barils de pétrole brut et de carburant par jour, ainsi que 341 000 tonnes métriques de produits pétroliers secondaires et de pétrochimie, selon les données et les documents internes de la compagnie pétrolière publique. La moyenne des exportations de mars a chuté de 7,8 % par rapport au même mois en 2024, un niveau bas depuis décembre.

La Chine a de nouveau été le plus grand importateur de pétrole brut vénézuélien en mars, avec 483 700 barils par jour, suivie des États-Unis avec 210 700 barils par jour, de l’Inde avec 60 160 barils par jour, et de Cuba avec 50 130 barils par jour.

Aucun pétrole brut n’a été exporté vers l’Europe le mois dernier. Cependant, des documents ont montré que certains partenaires européens de la compagnie pétrolière nationale vénézuélienne prévoient de programmer et de charger ce qui pourrait être leurs dernières cargaisons avant la fin de la période de régularisation.

La vice-présidente vénézuélienne Delcy Rodríguez a déclaré tard mardi, dans un message sur Telegram, que les chiffres publiés par Reuters étaient incorrects, affirmant que les exportations de pétrole avaient augmenté de 8,78 % en mars, sans fournir de preuve ni de détails sur ce chiffre.

Le gouvernement du président Nicolás Maduro a toujours rejeté les sanctions imposées par les États-Unis et d’autres pays, les considérant comme des mesures illégales constituant une « guerre économique » conçue pour paralyser le Venezuela.

Deux navires ont quitté les eaux vénézuéliennes sans chargement depuis février, sous une pression croissante de Trump sur l’État sud-américain, les États-Unis accusant l’administration Maduro de ne pas limiter suffisamment l’immigration illégale vers les États-Unis.

D’autres pétroliers ont passé des semaines près des ports vénézuéliens, même après avoir obtenu l’autorisation de la compagnie pétrolière nationale vénézuélienne pour charger, tandis que de nombreux clients et propriétaires de navires attendent de voir comment l’administration Trump appliquera les droits de douane secondaires.

Plus de 80 navires étaient présents dans ou près des eaux vénézuéliennes cette semaine, dont 35 navires chargés de pétrole qui n’avaient pas encore quitté, selon les images satellite analysées par le service de surveillance Tankertrackers.com.

Si ces mesures américaines persistent, elles devraient nuire à la principale source de revenus du Venezuela dans les mois à venir, comme ce fut le cas en 2020 lorsque les États-Unis ont imposé des sanctions secondaires au secteur énergétique du pays, selon des experts. Cependant, le pays pourrait aussi trouver de nouvelles façons d’acheminer son pétrole brut en Asie via des pays tiers et des cargaisons maritimes, une solution alternative adoptée par d’autres pays producteurs de pétrole soumis à des sanctions, solution à laquelle le Venezuela a recours ces dernières années.