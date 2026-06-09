L’Ukraine réclame plus de sanctions contre Moscou au Conseil de sécurité de l’ONU

Le Conseil de sécurité de l’ONU s’est réuni lundi 8 juin à New York pour débattre du maintien de la paix et de la sécurité en Ukraine. Le représentant permanent ukrainien a profité de cette session pour exhorter les États membres à adopter un train de sanctions contre la machine de guerre russe. Cette réunion intervient alors que le Conseil se penche pour la quatrième fois en deux semaines sur le conflit, témoignant d’une intensification des tensions diplomatiques autour du dossier ukrainien.

Kiev réclame l’exclusion de Moscou

Au-delà des sanctions, Kiev va plus loin dans ses revendications. Andriy Melnyk, ambassadeur ukrainien auprès des Nations unies, a appelé les États membres à trouver un mécanisme politique et juridique permettant de priver Moscou de son statut de membre permanent du Conseil de sécurité. Cette demande se fonde sur l’agression russe contre l’Ukraine et les crimes systématiques commis contre les civils, selon la délégation ukrainienne. Les récentes réunions du Conseil ont notamment porté sur l’incursion d’un drone russe transportant des explosifs dans l’espace aérien roumain fin mai, incident vivement dénoncé par Bucarest.

Appels à la désescalade

Le Secrétaire général de l’ONU a profité de ces sessions répétées pour exhorter à une désescalade immédiate et durable. Il a appelé à un cessez-le-feu total et inconditionnel ainsi qu’à davantage de diplomatie pour résoudre le conflit. Le Conseil de sécurité s’est également réuni en urgence à la demande de la Russie suite aux allégations d’attaque contre une résidence universitaire à Starobilsk, dans l’oblast de Luhansk. La multiplication des réunions traduit l’enlisement du conflit et l’incapacité du Conseil à imposer une solution diplomatique.