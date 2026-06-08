Bernadette Chirac : ses obsèques auront lieu vendredi à Paris, un hommage dimanche en Corrèze

Les obsèques de Bernadette Chirac, veuve de l’ancien président de la République Jacques Chirac, auront lieu vendredi 12 juin à 14h30 en la basilique Sainte-Clotilde, dans le 7ᵉ arrondissement de Paris. L’ancienne Première dame est décédée à l’âge de 93 ans.

Sainte-Clotilde, le choix d’une vie

La cérémonie parisienne se tiendra dans un lieu fortement lié à l’histoire de la famille Chirac. Bernadette et Jacques Chirac s’étaient mariés en 1956 dans la chapelle Sainte-Clotilde, située à proximité. C’est également là qu’avaient eu lieu, en 2016, les obsèques de leur fille aînée, Laurence Chirac.

La Corrèze, l’autre adieu

Un second hommage sera rendu à Bernadette Chirac dimanche 14 juin en Corrèze, département auquel elle est restée attachée pendant plusieurs décennies. Une cérémonie religieuse est prévue à 10 heures dans la ville de Corrèze, suivie à 14 heures d’un moment de souvenir au domaine de Sédières. Ce temps d’hommage sera ouvert aux Corréziens.

Une figure politique locale

Au-delà de son rôle d’épouse de chef de l’État, Bernadette Chirac avait mené une carrière politique personnelle en Corrèze. Elle y a été conseillère générale de 1979 à 2015, un mandat qu’elle a conservé pendant plus de trente ans. Elle reste l’une des rares anciennes Premières dames françaises à avoir exercé durablement une fonction élective en son nom propre.

Des personnalités attendues

Plusieurs personnalités politiques et proches de la famille sont attendus aux obsèques parisiennes. Brigitte Macron, qui a succédé à Bernadette Chirac à la tête de la Fondation des Hôpitaux, sera présente. Nicolas Sarkozy et son épouse Carla Bruni-Sarkozy, François Hollande, ainsi que Line Renaud, proche de Bernadette Chirac, sont également annoncés.

Le dernier chapitre d’une longue présence publique

Bernadette Chirac aura accompagné Jacques Chirac pendant toute son ascension politique, de la mairie de Paris à l’Élysée, avant d’occuper pendant douze ans la place de Première dame, de 1995 à 2007. Elle avait aussi marqué l’opinion par son engagement dans les opérations caritatives liées aux enfants hospitalisés, notamment les Pièces jaunes.

Avec ces cérémonies à Paris puis en Corrèze, c’est à la fois l’ancienne Première dame, la responsable politique locale et la figure familière de la vie publique française qui seront saluées une dernière fois.