— Interdit d’entrer aux USA pour le Mondial, Omar Artan arbitrera PSG-Aston Villa en Supercoupe d’Europe

L’arbitre somalien Omar Abdulkadir Artan a été officiellement désigné pour diriger la Supercoupe d’Europe entre le Paris Saint-Germain et Aston Villa, le 12 août à Salzbourg. Une nomination qui arrive quelques jours après son exclusion de la Coupe du monde 2026, faute d’autorisation d’entrée aux États-Unis.

Un grand rendez-vous confié à Artan

Omar Abdulkadir Artan sera l’arbitre central de la prochaine Supercoupe d’Europe. La rencontre opposera le PSG, vainqueur de la Ligue des champions, à Aston Villa, lauréat de la Ligue Europa. Le match est programmé le 12 août à Salzbourg, en Autriche. Cette désignation place l’arbitre somalien au centre d’une affiche du calendrier européen. La Supercoupe d’Europe ouvre traditionnellement la saison continentale en opposant les deux clubs sacrés dans les principales compétitions de l’UEFA.

Écarté du Mondial aux États-Unis

Pour rappel, l’arbitre de 34 ans devait participer à la Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Il avait été retenu parmi les officiels du tournoi, mais son entrée sur le territoire américain lui a été refusée. Malgré un visa, Artan n’a pas été autorisé à entrer aux États-Unis. La FIFA a ensuite confirmé qu’il ne pourrait ni s’entraîner ni officier pendant la compétition. L’instance a également indiqué ne pas intervenir dans les procédures d’immigration du pays hôte.

Un arbitre somalien au premier plan

Omar Abdulkadir Artan fait partie des arbitres africains les plus en vue. Il a été désigné meilleur arbitre africain en 2025 par la CAF. Sa présence à la Coupe du monde 2026 aurait marqué une première historique pour l’arbitrage somalien. Avant cette désignation pour la Supercoupe d’Europe, Artan avait déjà dirigé des matches importants sur le continent africain. Il est notamment devenu le premier arbitre somalien à officier lors d’une finale continentale africaine.