— Mondial 2026 : la Maison-Blanche justifie l’exclusion de l’arbitre somalien Omar Artan par des soupçons de liens terroristes

La Maison-Blanche a justifié le refus d’entrée aux États-Unis visant Omar Abdulkadir Artan, arbitre somalien sélectionné pour la Coupe du monde 2026. Arrivé à l’aéroport international de Miami en provenance d’Istanbul, l’officiel a été retenu par les autorités américaines, puis refoulé hors du territoire. Il détenait pourtant un visa valable et devait rejoindre le dispositif des arbitres du Mondial.

La raison avancée : des soupçons de sécurité

Selon l’administration américaine, la décision repose sur des préoccupations de sécurité nationale. Un responsable américain a affirmé qu’Omar Artan avait été refusé en raison d’une « association avec des membres présumés d’organisations terroristes ». Andrew Giuliani, directeur exécutif du groupe de travail de la Maison-Blanche auprès de la FIFA, a défendu la décision, en expliquant qu’il existait une « très bonne raison » à ce refus d’entrée, sans rendre publics les éléments précis du dossier.

Un refus malgré son statut FIFA

Omar Artan n’était pas un voyageur ordinaire. Il faisait partie des arbitres retenus pour officier lors de la Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Son arrivée à Miami devait lui permettre d’intégrer le camp de préparation des officiels, installé sur le sol américain. Après son refoulement, la FIFA a confirmé qu’il ne pourrait ni s’entraîner ni arbitrer pendant la compétition.

Onze heures d’interrogatoire à Miami

L’arbitre somalien a été interrogé pendant plusieurs heures après son arrivée aux États-Unis. Les questions auraient notamment porté sur la situation politique en Somalie et sur d’éventuels liens avec Al-Shabaab, groupe djihadiste actif dans la région. Omar Artan a contesté tout lien avec une organisation terroriste. Aucune preuve détaillée n’a été rendue publique par les autorités américaines.

La Maison-Blanche défend une ligne dure

Pour Washington, le statut sportif d’Omar Artan ne change rien au contrôle d’entrée sur le territoire. Les autorités américaines estiment que la Coupe du monde ne doit pas permettre à des personnes considérées comme à risque d’entrer aux États-Unis. Le message est clair : même un arbitre accrédité par la FIFA peut être bloqué si les services américains estiment que son profil soulève des alertes de sécurité.

Un coup d’arrêt brutal pour une première historique

La décision est un choc pour Omar Artan, qui devait devenir le premier arbitre somalien à officier dans une Coupe du monde. Désigné meilleur arbitre africain en 2025, il représentait une réussite majeure pour le football somalien. Son exclusion intervient avant même le début de la compétition et met fin à sa participation au tournoi, sauf retournement administratif qui n’est pas annoncé à ce stade.

La FIFA se retire derrière la souveraineté américaine

La FIFA a indiqué qu’elle ne décidait pas des procédures d’immigration du pays hôte. L’instance rappelle que l’admission sur le territoire relève de la compétence des autorités américaines. En clair, même si Omar Artan avait été sélectionné par la FIFA, les États-Unis gardent le dernier mot sur son entrée dans le pays.

La Somalie dénonce une décision lourde de conséquences

Le gouvernement somalien a regretté la décision américaine et a tenté d’obtenir une issue diplomatique. Mais le statut de l’arbitre n’a pas été modifié. À son retour à Mogadiscio, Omar Artan a été accueilli par de nombreux soutiens. Il a remercié la FIFA et la Confédération africaine de football, tout en affirmant vouloir poursuivre sa carrière malgré cette exclusion.