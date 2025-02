Flick, entraîneur de Barcelone : la polémique avec les arbitres est « de la faiblesse »… Je préviens les joueurs

Hans Flick, l’entraîneur de Barcelone, a appelé ses joueurs à éviter tout comportement « irrespectueux » envers les arbitres, après que Jude Bellingham, joueur du Real Madrid, ait été expulsé pour avoir eu une altercation avec l’arbitre lors du match nul 1-1 contre Osasuna en Liga.



Après la rencontre de samedi, Bellingham a expliqué qu’il n’avait pas insulté l’arbitre et a évoqué un malentendu. Il a présenté ses excuses sur les réseaux sociaux dimanche pour avoir « mis mes coéquipiers dans une situation délicate ».



Avant le match de Barcelone contre Rayo Vallecano, Flick a rappelé à son équipe l’importance de ne pas confronter les arbitres. En conférence de presse dimanche, il a déclaré : « C’est un manque de respect. C’est ainsi que je le vois. Mais ce n’est pas à moi de décider des sanctions. »



Il a ajouté : « Je n’apprécie pas ce genre de comportement, et je l’ai fait savoir à mes joueurs car c’est essentiel. Il est mauvais pour l’équipe de réagir ainsi et de se faire expulser. C’est de la faiblesse, et nous n’en voulons pas. »



Il a précisé : « Il y a une seule personne sur le terrain autorisée à parler à l’arbitre : le capitaine de l’équipe. Nous devons accepter cela. »



Barcelone, actuellement troisième, peut récupérer la première place du championnat en cas de victoire contre Rayo plus tard dans la journée.