Jura : une collégienne blessée au visage après une attaque aux ciseaux

Une élève de quatrième a été grièvement blessée au visage après avoir été agressée par une camarade avec une paire de ciseaux dans un collège de Lons-le-Saunier. Les faits se sont produits en pleine journée, à la suite d’un différend entre les deux adolescentes.

La victime, touchée au visage, a dû recevoir douze points de suture. Son état de santé n’inspire toutefois pas d’inquiétude, même si elle n’a pas encore repris les cours.

Une enquête ouverte et des mesures disciplinaires attendues

L’agresseuse a été écartée de l’établissement dans l’attente d’un conseil de discipline prévu dans les prochains jours. Une plainte a également été déposée et une enquête est en cours pour préciser les circonstances de l’agression.

Une cellule d’accompagnement a été mise en place au sein du collège, notamment pour les élèves témoins de la scène. Cet incident relance les inquiétudes autour des violences scolaires et de leur gestion au sein des établissements.