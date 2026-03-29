Brest: trois policiers blessés lors d’une interpellation au couteau en plein centre-ville

Dans la nuit de vendredi a samedi, Brest s’est brusquement rappelé qu’une sortie de bar peut basculer en quelques secondes. Vers 0 h 45, un signalement évoque un homme menaçant des passants pres du bar « Ty Kall », rue de la Porte, a deux pas du pont de Recouvrance. Les policiers arrivent, l’individu fuit, couteau a la main, direction la rue de Siam, cette artère ou le centre-ville respire encore a l’heure des fermetures.

Sur place, l’homme refuse d’obtemperer. Les fonctionnaires tentent de le neutraliser avec un pistolet a impulsion electrique, un baton telescopique et une bombe lacrymogene, sans obtenir de prise immediate. Dans la confusion, l’un est touche au mollet par un coup de couteau. Un autre se blesse en chutant, a la hanche et a la main, au plus mauvais moment, quand il faut tenir la distance et garder la foule a l’ecart.

Une course tendue jusqu’a la rue de Siam

Une course tendue jusqu’a la rue de Siam L’enjeu, tres concret, est d’empecher l’homme arme de se rapprocher des passants, nombreux a cette heure. Les forces de l’ordre utilisent aussi un vehicule de police pour le bloquer, cherchant a gagner quelques metres, quelques secondes, bref, a reprendre la main. L’interpellation finit par se jouer avec les moyens du bord, un conteneur poubelle pour stopper la progression, puis des coups de baton telescopique qui lui font lacher son arme.

Deux suspects ont ete interpelles, selon une source policiere citee par Le Figaro, Nasratullah N., 32 ans, et Zakaria M., 36 ans, tous deux nes en Afghanistan. Un troisieme policier a ete blesse au visage, au nez et a la main droite au moment de la fin d’intervention. Au petit matin, il reste cette impression tenace: dans ces scenes de rue ou tout se decide en quelques gestes, la frontiere entre controle et debordement parait parfois terriblement mince, surtout quand la ville est encore pleine de monde.