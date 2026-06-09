Un juge fédéral annule les frais de 100 000 dollars pour les visas de travail de Trump

La justice américaine invalide la mesure imposant des frais prohibitifs pour les visas de travail dans la tech. Une vingtaine d’États contestaient cette décision.

Un juge fédéral américain vient d’annuler la taxe de 100 000 dollars imposée par Donald Trump sur les visas H-1B, destinés aux travailleurs étrangers qualifiés du secteur technologique. Cette décision constitue un nouveau revers judiciaire pour le président américain, après les contestations récentes concernant ses droits de douane. Une vingtaine d’États avaient saisi la justice pour contester ces frais jugés excessifs.

Une mesure jugée illégale par la justice

Donald Trump avait instauré cette mesure en septembre dernier dans le but affiché de privilégier l’emploi des travailleurs américains. Le président arguait que le programme H-1B était détourné de son objectif initial et servait à remplacer des employés nationaux par de la main-d’œuvre étrangère moins coûteuse. Ces visas permettent pourtant aux entreprises américaines de recruter des talents étrangers disposant de qualifications spécifiques, particulièrement dans les secteurs de pointe.

Le montant imposé représentait une hausse considérable par rapport aux frais habituels de ces visas de travail. La décision du juge fédéral donne entièrement raison aux États plaignants qui dénonçaient le caractère illégal de cette taxation. Cette annulation intervient dans un contexte où plusieurs mesures économiques et migratoires de l’administration Trump font l’objet de contestations devant les tribunaux fédéraux.