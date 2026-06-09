Trump hué au Madison Square Garden, il affirme avoir été encouragé

Le président américain a été accueilli par des huées lors du troisième match de la finale NBA à New York lundi soir.

Donald Trump a essuyé lundi soir une vague de huées retentissantes au Madison Square Garden de New York, où il assistait au troisième match de la finale NBA. L’accueil glacial du public new-yorkais a résonné dans toute la salle avant le début de la rencontre. La scène a été largement diffusée sur les réseaux sociaux, suscitant de nombreuses réactions.

Une interprétation personnelle surprenante

Contre toute attente, le président américain a offert une interprétation radicalement différente de cet accueil hostile. Il a affirmé que ces huées constituaient en réalité des encouragements de la part du public. Cette lecture personnelle de l’événement tranche avec la perception générale des observateurs présents dans la salle.

Le Madison Square Garden reste un lieu emblématique du sport américain, où les figures publiques s’exposent régulièrement au jugement du public new-yorkais. Cette finale NBA cristallise l’attention nationale dans un contexte politique tendu. L’incident illustre la polarisation persistante autour de la personnalité du président, même dans l’enceinte sportive de la plus grande ville du pays.