Donald Trump nomme son ancien avocat Todd Blanche ministre de la Justice

Le président américain a soumis lundi au Sénat la nomination permanente de Todd Blanche, son ex-défenseur personnel qui occupe le poste par intérim depuis deux mois.

Donald Trump a officiellement soumis lundi au Sénat américain la nomination de Todd Blanche au poste de ministre de la Justice des États-Unis. L’ancien avocat personnel du président, qui occupe ces fonctions par intérim depuis avril dernier, pourrait ainsi diriger de manière permanente le département de la Justice. La confirmation de cette nomination dépend désormais du vote des sénateurs, seuls habilités à valider ce choix présidentiel.

Deux mois d’intérim avant la nomination

Todd Blanche avait été désigné procureur général par intérim il y a deux mois, assumant la direction du département en attendant une nomination définitive. Le président avait annoncé son intention de le nommer à titre permanent lors d’un dîner au Rosedal de la Maison Blanche, précisant qu’il officialiserait cette décision dans les jours suivants. Cette nomination marque une continuité dans la stratégie de Trump, qui place régulièrement ses proches collaborateurs à des postes clés de l’administration.

Un proche du président à la Justice

Le choix de Todd Blanche illustre la confiance que lui accorde le président américain. Avocat ayant défendu Trump à titre personnel, il connaît parfaitement les dossiers sensibles du chef de l’État. Sa nomination permanente doit maintenant recevoir l’aval du Sénat, où se jouera la suite de ce processus de confirmation qui s’annonce scruté de près par l’opposition comme par les observateurs politiques.