Taxe d’habitation : Bernard Pezous réclame le retour d’un impôt supprimé sous Macron

La suppression de la taxe d’habitation pourrait-elle être remise en question ? Bernard Pezous, président de l’Association des maires de Tarn-et-Garonne, appelle à revenir sur cette réforme emblématique du premier quinquennat d’Emmanuel Macron. Dans un entretien accordé jeudi 8 octobre à La Dépêche du Midi, l’élu estime que la disparition de cet impôt a profondément déséquilibré la fiscalité locale, en faisant peser une part trop importante de l’effort sur les propriétaires.

À la veille du congrès départemental des maires, Bernard Pezous défend le rétablissement d’un lien fiscal entre les habitants et leur commune. Depuis la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales, achevée en 2023, les locataires ne contribuent plus directement à cet impôt local, tandis que les propriétaires continuent de payer la taxe foncière. Une situation que le responsable associatif juge problématique pour l’équilibre des finances communales.

« Il faut revenir sur la réforme de la taxe d’habitation »

Bernard Pezous considère que la fiscalité locale doit reposer sur une assiette plus large et ne pas dépendre aussi fortement des propriétaires. Sa proposition remet directement en question l’une des principales réformes fiscales d’Emmanuel Macron, présentée à l’époque comme une mesure destinée à améliorer le pouvoir d’achat des ménages.

L’élu critique également les économies demandées aux collectivités territoriales dans le cadre du budget 2027. Alors que le gouvernement met en avant un effort d’environ 4,5 milliards d’euros selon le périmètre retenu, Bernard Pezous estime que la facture réelle atteindrait près de 7 milliards d’euros en intégrant notamment l’augmentation des cotisations de retraite des agents territoriaux.

Cette différence de chiffrage illustre les tensions entre l’État et les élus locaux, qui dénoncent depuis plusieurs mois une diminution de leurs marges de manœuvre financières. Les communes doivent continuer de financer les équipements publics, les écoles, la voirie et les services de proximité, alors que leurs dépenses de fonctionnement progressent.