Saccades de souris sous Windows 11 : Microsoft corrige discrètement un bug qui empoisonnait les joueurs

Une mise à jour d'octobre 2023 corrige des saccades de souris affectant plusieurs jeux en ligne sur Windows 11. Ce problème, récurrent depuis trois ans, a laissé de nombreux joueurs dans l'incertitude, tandis que les corrections de Microsoft se font souvent discrètes. Les utilisateurs doivent relancer manuellement les mises à jour pour bénéficier des améliorations.

Une mise à jour déployée mi-octobre règle un dysfonctionnement qui provoquait des tremblements du curseur dans plusieurs jeux en ligne. Ce type d’incident se répète pour la troisième fois en trois ans sous Windows 11.

Des joueurs de Star Wars The Old Republic, de Final Fantasy XIV ou de The Division 2 se plaignaient depuis plusieurs semaines d’un curseur instable en pleine partie, sans parvenir à identifier la cause. Certains envisageaient de remplacer leur souris ou de réinstaller leurs pilotes. La réponse se trouvait ailleurs : dans une ligne des notes de mise à jour de Windows 11.

La mise à jour cumulative KB5127648, diffusée le 13 octobre pour les versions 24H2 à 26H2 du système, mentionne sobrement qu’elle « corrige un problème qui pouvait provoquer des saccades de la souris dans certains jeux ». Aucune annonce préalable, aucune communication officielle sur le tableau de bord des problèmes connus : la correction est passée sans bruit, glissée dans la rubrique jeux des notes de version. Les utilisateurs ayant suspendu leurs mises à jour automatiques devront les relancer manuellement via Windows Update pour en bénéficier.

Ce n’est pas la première fois que Microsoft se retrouve à corriger ce type de régression. En juillet 2023, la mise à jour KB5028185 s’attaquait déjà à des saccades affectant les souris à haut taux de rapport, ces modèles capables de transmettre leur position jusqu’à mille fois par seconde. Les tests internes de l’éditeur avaient alors confirmé la disparition des à-coups après installation, notamment sur un Surface Laptop Studio équipé d’une souris réglée à 1 000 Hz.

Plus récemment, en octobre 2025, la mise à jour KB5066835 avait cette fois provoqué une chute du nombre d’images par seconde dans plusieurs jeux, sous les versions 24H2 et 25H2. Nvidia avait dû publier un pilote correctif en urgence, pendant que Microsoft gardait le silence sur ses canaux officiels. Le schéma se répète à chaque épisode : les signalements s’accumulent sur les forums communautaires, puis une correction discrète referme le dossier sans explication approfondie.

La récurrence de ces incidents invite à une précaution simple : avant d’incriminer son matériel ou de dépenser pour en acquérir un nouveau, consulter l’historique des mises à jour Windows et leurs notes de version peut suffire à identifier l’origine du problème.