Plusieurs braquages élucidés en France : interpellations à Vallauris et Haguenau

Des opérations de police ont permis l’arrestation de plusieurs suspects de vols à main armée, tant sur la Côte d’Azur que dans le Bas-Rhin.

Les forces de l’ordre ont mené ces dernières semaines plusieurs opérations d’envergure contre des auteurs présumés de vols à main armée. À Vallauris, dans les Alpes-Maritimes, des suspects ont été interpellés après le braquage d’un youtubeur anglais le 2 juin dernier. L’influenceur, suivi par 4,5 millions d’abonnés, avait loué une villa de luxe avec des amis lorsque des malfaiteurs ont fait irruption pour dérober montres de luxe et bijoux sous la menace. Les individus arrêtés sont également soupçonnés d’avoir commis d’autres braquages à Cannes.

Démantèlement d’un réseau dans le Bas-Rhin

Dans le Bas-Rhin, la gendarmerie a démantelé fin mars un groupe de quatre personnes impliquées dans cinq vols à main armée dans le secteur de Haguenau. L’opération du 25 mars a permis d’interpeller les suspects qui ciblaient des commerces de la région. Selon les enquêteurs, les malfaiteurs s’apprêtaient vraisemblablement à commettre de nouveaux faits au moment de leur arrestation.

Ces interpellations témoignent de l’intensification de la lutte contre la délinquance armée sur le territoire. Dans le dossier alsacien, trois suspects ont été placés en détention provisoire et les quatre mis en examen. Les peines encourues peuvent atteindre cinq ans de prison. Les investigations se poursuivent pour établir l’étendue exacte des préjudices et identifier d’éventuels complices dans ces affaires.