Plus de 500 000 lycéens passent les épreuves anticipées du bac avec une nouveauté

Plus de 500 000 lycéens de première générale et technologique sont convoqués jeudi et vendredi pour les épreuves anticipées du baccalauréat. Ce rendez-vous annuel est marqué cette année par l’introduction d’une épreuve inédite de mathématiques, prévue ce vendredi. Les candidats ont commencé jeudi par l’épreuve traditionnelle de français, qui constitue un moment clé de leur scolarité. Cette session 2026 s’inscrit dans une logique de renforcement des fondamentaux au lycée.

Exigence renforcée en orthographe

Les élèves subissent une pression accrue depuis que le ministre de l’Éducation nationale a demandé aux correcteurs de faire preuve de davantage d’exigence sur la maîtrise de la langue française. L’orthographe sera désormais prise en compte de manière plus stricte dans la notation de l’épreuve écrite. Cette consigne ministérielle répond à une volonté de rehausser le niveau général des lycéens, régulièrement pointé du doigt. Les correcteurs ont reçu des instructions claires pour sanctionner les lacunes trop importantes en français.

L’épreuve de mathématiques de ce vendredi constitue une première dans l’histoire du baccalauréat. Son introduction vise à évaluer les compétences de base de tous les élèves dans cette discipline, y compris ceux qui n’ont pas choisi la spécialité mathématiques. Cette nouveauté s’ajoute à un calendrier déjà chargé pour les lycéens de première. Les résultats de ces deux épreuves anticipées compteront dans la note finale du baccalauréat obtenu l’année suivante.