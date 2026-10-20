Les fonds en euros d’assurance-vie retrouvent leur attrait auprès des épargnants

Les fonds en euros d'assurance-vie, historiquement prisés par les épargnants français, retrouvent de l'attrait grâce à une hausse des rendements sur trois ans. Cependant, les incertitudes géopolitiques pourraient nuancer cette dynamique. Malgré cela, l'assurance-vie demeure un choix privilégié pour la constitution et la transmission de patrimoine.

Le placement favori des épargnants français connaît un regain d’intérêt depuis maintenant trois années. Les fonds en euros, cette composante historique de l’assurance-vie qui garantit le capital investi, ont renoué avec une attractivité qu’ils semblaient avoir perdue. Cette évolution intervient dans un contexte où les rendements se sont progressivement redressés, permettant à ces supports sécurisés de retrouver une place centrale dans les stratégies patrimoniales des ménages.

Toutefois, les perspectives à court terme laissent apparaître des signaux contradictoires. Les tensions géopolitiques actuelles pourraient freiner cette dynamique positive d’ici la fin de l’année. Les professionnels du secteur scrutent avec attention l’impact des incertitudes internationales sur les marchés financiers, qui conditionnent directement la capacité des assureurs à maintenir des rendements attractifs sur leurs fonds en euros. Cette vigilance s’impose alors que les épargnants recherchent toujours davantage de sécurité dans leurs choix d’investissement.

Des incertitudes géopolitiques qui pèsent sur les rendements

L’assurance-vie conserve malgré tout son statut de pilier de l’épargne nationale. Les encours placés sur ce support témoignent d’un attachement durable des Français à cet outil de transmission et de constitution de patrimoine. La fiscalité avantageuse après huit années de détention continue de jouer un rôle déterminant dans cet engouement, même si les arbitrages entre fonds en euros et unités de compte restent au cœur des préoccupations des épargnants soucieux d’optimiser leurs rendements.