Le meurtrier d’une Bordelaise arrêté au Guyana après deux ans de cavale

Dane Langhorne, un Français condamné pour le meurtre d'Alicia Faye à Bordeaux, est arrêté au Guyana après deux ans de cavale. Recherché par Interpol et jugé par contumace, il doit désormais être extradé vers la France pour purger sa peine de 30 ans de réclusion.

Dane Langhorne, un Français de 29 ans condamné à 30 ans de réclusion criminelle pour le meurtre d’une jeune Bordelaise en Guyane, a été arrêté au Guyana. L’interpellation s’est déroulée le 11 octobre dernier dans la banlieue de Georgetown, la capitale du pays. Le fugitif était recherché depuis deux ans par les autorités françaises.

Une cavale de deux ans

Le suspect faisait l’objet d’un mandat d’arrêt européen diffusé par Interpol. Son procès s’était tenu en juin 2026 malgré son absence, aboutissant à une condamnation à trois décennies de prison. La victime, Alicia Faye, était une Bordelaise de 25 ans tuée en mars 2021 dans un contexte lié au trafic de stupéfiants entre la Gironde et la Guyane.

L’arrestation met fin à une traque de longue haleine menée par les services de police internationaux. Dane Langhorne devrait désormais faire l’objet d’une procédure d’extradition vers la France pour purger sa peine.