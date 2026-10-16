Entrevue Police-Justice

Le meurtrier d’une Bordelaise arrêté au Guyana après deux ans de cavale

Par

1 minute de lecture

Le meurtrier d'une Bordelaise arrêté au Guyana après deux ans de cavale
Le meurtrier d'une Bordelaise arrêté au Guyana après deux ans de cavale

Dane Langhorne, un Français de 29 ans condamné à 30 ans de réclusion criminelle pour le meurtre d’une jeune Bordelaise en Guyane, a été arrêté au Guyana. L’interpellation s’est déroulée le 11 octobre dernier dans la banlieue de Georgetown, la capitale du pays. Le fugitif était recherché depuis deux ans par les autorités françaises.

Une cavale de deux ans

Le suspect faisait l’objet d’un mandat d’arrêt européen diffusé par Interpol. Son procès s’était tenu en juin 2026 malgré son absence, aboutissant à une condamnation à trois décennies de prison. La victime, Alicia Faye, était une Bordelaise de 25 ans tuée en mars 2021 dans un contexte lié au trafic de stupéfiants entre la Gironde et la Guyane.

L’arrestation met fin à une traque de longue haleine menée par les services de police internationaux. Dane Langhorne devrait désormais faire l’objet d’une procédure d’extradition vers la France pour purger sa peine.

Partager cet article

La rédaction d’Entrevue

Publié sous la responsabilité de la rédaction d’Entrevue, selon notre charte éditoriale. Nos journalistes peuvent s’appuyer sur des outils d’intelligence artificielle.

Découvrir la rédaction Signaler une erreur

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Réagir à l’article

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une