Karim Bouamrane annonce sa candidature à la présidentielle de 2027

Le maire socialiste de Saint-Ouen officialise son entrée dans la course à l’Élysée, affirmant disposer d’une majorité et se positionnant en rupture avec la ligne de LFI.

Karim Bouamrane franchit le pas. Le maire de Saint-Ouen, figure montante du Parti socialiste, a officialisé lundi sa candidature à l’élection présidentielle de 2027. « Nous sommes majoritaires », a-t-il déclaré, affichant une confiance qui tranche avec la modestie de son parcours. Âgé de 52 ans, cet ancien chef d’entreprise s’est illustré en reprenant Saint-Ouen-sur-Seine à la droite en 2020, puis il a été réélu en mars 2026 pour un second mandat. Son nom avait circulé l’automne dernier pour Matignon, signe d’une notoriété croissante au sein de la gauche.

Une ligne de rupture avec La France insoumise

Cette candidature s’inscrit dans une stratégie de distinction au sein du Parti socialiste. Karim Bouamrane, qui avait lancé en septembre dernier le mouvement « La France humaine et forte », plaide pour « l’affirmation d’un PS souverain dans l’opposition avec une ligne politique claire ». Conseiller départemental de Seine-Saint-Denis depuis 2021, il n’hésite pas à critiquer frontalement La France insoumise, appelant le PS à choisir « le refus du chaos » incarné selon lui par la stratégie de Jean-Luc Mélenchon. Dans un entretien au Crif en mars dernier, il martelait la nécessité pour son parti de rompre durablement avec la ligne LFI, notamment sur la lutte contre l’antisémitisme.

Du PCF au socialisme municipal

Le parcours politique de Bouamrane reflète les mutations de la gauche française. Membre du Parti communiste de 1995 à 2014, conseiller municipal de Saint-Ouen sous les mandats de Paulette Fost et Jacqueline Rouillon-Dambreville, il rejoint le PS en 2014. Sa tentative municipale cette année-là échoue malgré un retrait au second tour pour faire barrage à la droite de William Delannoy. Mais six ans plus tard, il prend sa revanche. Désormais, ce natif de Clichy veut porter un socialisme pragmatique à l’échelle nationale, bien loin des alliances de circonstance du Nouveau Front populaire.