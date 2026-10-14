Budget du RN : Terra Nova dénonce des milliards d’économies surestimées, Jean-Philippe Tanguy contre-attaque

Le contre-budget du Rassemblement national, présenté par Marine Le Pen et ses alliés, fait l'objet de critiques de Terra Nova, qui estime que ses économies sont surestimées. Jean-Philippe Tanguy réagit en dénonçant la légitimité de Terra Nova, tout en affirmant que le RN vise une transformation des finances publiques.

Le contre-budget présenté par Marine Le Pen, Jordan Bardella et Jean-Philippe Tanguy fait l’objet de nouvelles critiques. Dans une analyse publiée mardi 13 octobre, le laboratoire d’idées Terra Nova remet en question plusieurs estimations financières avancées par le Rassemblement national. Le député Jean-Philippe Tanguy a vivement réagi, accusant le cercle de réflexion d’être politiquement proche du Parti socialiste et contestant sa légitimité pour juger les propositions économiques du RN.

Présenté le 6 octobre, le contre-budget du Rassemblement national revendique d’importantes économies et une trajectoire de redressement des finances publiques. Le parti entend notamment réduire certaines dépenses de l’État, modifier la contribution française au budget européen et transformer plusieurs mécanismes fiscaux. Mais Terra Nova considère que certaines recettes annoncées seraient insuffisamment justifiées.

Une controverse sur les recettes de TVA

L’une des principales critiques porte sur les 18 milliards d’euros de recettes supplémentaires que le RN espère obtenir grâce à une réforme du prélèvement de la TVA à la source. Terra Nova rapproche ce montant d’une estimation européenne évaluant à 12,1 milliards d’euros le manque à gagner total sur la TVA en France en 2023. Le laboratoire d’idées estime que cet écart soulève des interrogations sur la crédibilité du rendement annoncé.

Cette comparaison appelle toutefois une précision : les deux chiffres ne correspondent pas nécessairement au même mécanisme fiscal ni à la même période. Leur rapprochement constitue un argument critique de Terra Nova, mais ne suffit pas, à lui seul, à établir le rendement réel de la réforme proposée par le RN.

Le cercle de réflexion relève également plusieurs différences entre les chiffres présentés dans certaines diapositives du dossier budgétaire. Il soupçonne par ailleurs l’utilisation d’outils d’intelligence artificielle dans la préparation de certains supports, sur la base de caractéristiques visuelles. Cette dernière hypothèse n’est pas accompagnée d’une preuve technique indépendante établissant l’outil effectivement utilisé.

Jean-Philippe Tanguy a répondu en mettant directement en cause Terra Nova, qu’il présente comme un organisme proche de la gauche socialiste. Le député évoque notamment la nécessité de nettoyer « l’écurie d’Augias », défendant ainsi la volonté du RN de transformer profondément les dépenses et le fonctionnement de l’État.