Le fabricant vosgien Parisot Industrie placé en redressement judiciaire

Parisot Industrie, fabricant de meubles en kit installé dans les Vosges et en Haute-Saône, a été placé lundi en redressement judiciaire par le tribunal de commerce. L’entreprise emploie quelque 400 salariés et fournit plusieurs enseignes nationales de la distribution d’ameublement, dont But, Conforama et Leroy Merlin. Cette décision intervient une semaine seulement après celle prise pour CBA Meubles, anciennement Demeyere, autre filiale du groupe P3G auquel appartient Parisot Industrie.
Un secteur fragilisé par la crise
Le secteur du meuble d’entrée de gamme traverse une période difficile, frappé de plein fouet par la baisse de la consommation des ménages français. La crise de l’immobilier amplifie le phénomène en réduisant les besoins d’équipement des nouveaux logements. Les fabricants français de meubles en kit subissent également la concurrence étrangère et l’évolution des modes de consommation.
Cette mise en redressement illustre la fragilité d’un secteur industriel longtemps présent dans l’est de la France. Le tribunal devra désormais examiner les propositions de reprise ou de continuation d’activité pour tenter de préserver l’emploi dans ces territoires vosgiens et haut-saônois. L’avocat de l’entreprise a confirmé la procédure ouverte lundi sans préciser le calendrier des prochaines audiences.
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