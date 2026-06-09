ÉCONOMIE Entreprises Emploi

Le fabricant vosgien Parisot Industrie placé en redressement judiciaire

9 juin 2026 1 minute de lecture PAR Radouan Kourak

L’entreprise de meubles en kit, qui emploie 400 salariés et fournit But ou Conforama, rejoint sa filiale CBA Meubles dans les difficultés.

Le fabricant vosgien Parisot Industrie placé en redressement judiciaire
Le fabricant vosgien Parisot Industrie placé en redressement judiciaire

Parisot Industrie, fabricant de meubles en kit installé dans les Vosges et en Haute-Saône, a été placé lundi en redressement judiciaire par le tribunal de commerce. L’entreprise emploie quelque 400 salariés et fournit plusieurs enseignes nationales de la distribution d’ameublement, dont But, Conforama et Leroy Merlin. Cette décision intervient une semaine seulement après celle prise pour CBA Meubles, anciennement Demeyere, autre filiale du groupe P3G auquel appartient Parisot Industrie.

Un secteur fragilisé par la crise

Le secteur du meuble d’entrée de gamme traverse une période difficile, frappé de plein fouet par la baisse de la consommation des ménages français. La crise de l’immobilier amplifie le phénomène en réduisant les besoins d’équipement des nouveaux logements. Les fabricants français de meubles en kit subissent également la concurrence étrangère et l’évolution des modes de consommation.

Cette mise en redressement illustre la fragilité d’un secteur industriel longtemps présent dans l’est de la France. Le tribunal devra désormais examiner les propositions de reprise ou de continuation d’activité pour tenter de préserver l’emploi dans ces territoires vosgiens et haut-saônois. L’avocat de l’entreprise a confirmé la procédure ouverte lundi sans préciser le calendrier des prochaines audiences.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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