Le Relais réduit ses collectes et supprime 60 emplois d’insertion face à une crise économique majeure

Le Relais, acteur incontournable de la collecte, du tri et du réemploi des textiles en France, a annoncé une réorganisation d’ampleur de ses activités. L’entreprise solidaire, membre d’Emmaüs France, se dit désormais contrainte de réduire significativement ses volumes de collecte et de supprimer 60 emplois d’insertion afin de faire face à une situation économique devenue particulièrement préoccupante.

Dans un communiqué, la structure explique que cette décision intervient dans un contexte de « dégradation devenue insoutenable de l’équilibre économique de la filière textile ». Depuis plusieurs années, les acteurs du recyclage textile alertent sur les difficultés croissantes du secteur, confronté à l’explosion des volumes de vêtements mis sur le marché, à la baisse de la qualité des textiles collectés et à l’effondrement des débouchés internationaux pour les vêtements usagés.

Une baisse importante des volumes collectés

Concrètement, cette réorganisation entraînera une diminution d’environ 15 000 tonnes de textiles collectés chaque année. Plusieurs conteneurs de collecte seront progressivement retirés dans différents territoires, réduisant ainsi les capacités de récupération des vêtements, chaussures et linges usagés déposés par les particuliers.

Le Relais souligne que cette décision n’a pas été prise de gaieté de cœur. Depuis plus de quarante ans, l’organisation a construit un modèle fondé sur l’économie circulaire et l’insertion professionnelle. Chaque année, plusieurs centaines de milliers de tonnes de textiles sont récupérées, triées puis réorientées vers le réemploi, le recyclage ou la valorisation énergétique lorsque cela est nécessaire.

Une filière fragilisée par la fast fashion

La crise actuelle trouve notamment son origine dans la transformation profonde du marché de l’habillement. L’essor de la fast fashion et des plateformes de vente en ligne a considérablement augmenté la quantité de vêtements produits et consommés dans le monde. Les textiles collectés sont désormais plus nombreux mais souvent de moindre qualité, ce qui complique leur revente ou leur réutilisation.

Parallèlement, les marchés internationaux qui absorbaient traditionnellement une partie importante des vêtements d’occasion connaissent eux aussi des difficultés. Plusieurs pays ont renforcé leurs restrictions sur les importations de textiles usagés, tandis que la concurrence mondiale s’est intensifiée, réduisant les marges économiques des opérateurs du secteur.

Des conséquences sociales importantes

La suppression de 60 emplois d’insertion constitue l’une des conséquences les plus préoccupantes de cette restructuration. Le Relais est en effet reconnu pour son rôle social majeur en permettant à des personnes éloignées de l’emploi de retrouver une activité professionnelle durable grâce à ses centres de collecte et de tri.

Pour Emmaüs France et les acteurs de l’économie sociale et solidaire, cette situation illustre les difficultés auxquelles sont confrontées de nombreuses structures engagées dans le recyclage et le réemploi. Elles réclament depuis plusieurs mois un soutien renforcé des pouvoirs publics afin d’assurer la pérennité d’un modèle qui combine enjeux environnementaux et insertion professionnelle.

Un signal d’alerte pour l’économie circulaire

Cette annonce intervient alors que la France cherche à accélérer sa transition vers une économie plus circulaire et moins dépendante de la consommation de ressources. Le Relais estime que les difficultés rencontrées aujourd’hui dépassent le seul cadre de son activité et révèlent les fragilités structurelles de toute la filière textile.

L’organisation appelle ainsi à une réflexion plus large sur la responsabilité des producteurs, le financement du recyclage et la régulation du marché de l’habillement. Sans évolution du modèle économique actuel, plusieurs acteurs craignent que les capacités françaises de collecte et de valorisation textile continuent de se réduire dans les années à venir, au détriment de l’emploi, du recyclage et de la lutte contre le gaspillage.