Présidentielle 2027 : Bardella et Le Pen dominent les intentions de vote

Les enquêtes d’opinion publiées ces derniers jours dressent un constat sans appel pour la présidentielle de 2027. Jordan Bardella et Marine Le Pen trustent les premières places des intentions de vote, confirmant l’ancrage durable du Rassemblement national dans le paysage politique français. Le baromètre Cluster17 pour Le Point comme le sondage Ifop-Fiducial convergent sur ce diagnostic : la droite nationale s’impose comme la force politique de référence. Éric Ciotti figure également parmi les personnalités les plus populaires auprès des Français, illustrant la recomposition en cours à droite de l’échiquier politique.

Macron écarté par la Constitution

Le scrutin devrait se tenir au premier semestre 2027, avec un premier tour prévu le 11 ou le 18 avril et un second tour le 25 avril ou le 2 mai, selon le calendrier constitutionnel. Emmanuel Macron, réélu en 2022 après un premier mandat débuté en 2017, ne pourra pas briguer un troisième mandat consécutif en vertu de la limitation inscrite dans la Constitution depuis 2008. Cette absence programmée du président sortant redistribue les cartes dans un contexte où le bloc central montre des signes d’essoufflement notable. Édouard Philippe, figure de proue de cette famille politique, enregistre des résultats en retrait par rapport aux ambitions affichées.

Glucksmann progresse à gauche

La gauche sociale-démocrate, incarnée par Raphaël Glucksmann, affiche une progression dans les enquêtes même si elle reste loin des scores du RN. Le pouvoir d’achat demeure au cœur des préoccupations des Français, thématique sur laquelle le Rassemblement national a construit une partie de son discours. À moins d’une modification constitutionnelle d’ici le scrutin, la campagne de 2027 se jouera sans le président sortant, configuration inédite depuis l’instauration du quinquennat et de la limitation à deux mandats successifs.